Десятки тысяч россиян не могут вернуться в страну

Тем временем в Москве на возвращение туристов ввели квоты.

Буквально сотни граждан застряли в транзитных зонах международных аэропортов Таиланда, Кении, США, нескольких европейских стран и других государств. Многие из этих людей уже несколько дней ожидают спецрейсов, которые российский МИД обещал организовать для возвращения людей домой.

Проблемы продолжаются в том числе и потому что в России ограничили количество принимаемых граждан. Москва согласна принять не более пятисот человек в сутки, а регионы – не более двухсот.

Из-за этих мер непонятно, когда можно будет вернуться домой, и власти ничего не объясняют, — сказала «Эху» туристка Ксения Лаптева, которая застряла в Дохе.

Усугубляет ситуацию то, что некоторые россияне остались за границей без денег и обязаны оплачивать эти рейсы за свой счет.

Тем временем в МИДе сообщают, что всего за границей остались тридцать пять тысяч человек.