Владимир Путин сегодня впервые проведет заседание правительства в онлайн-режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус.

Путин вместе с мэром Москвы Собяниным и еще несколькими высокопоставленными руководителями, посещал Коммунарку на прошлой неделе и контактировал с Проценко. Песков сказал, что члены правительства и Путин тестируются на коронавирус и принимают меры предосторожности.



Также пресс-секретарь президента выразил неудовольствие интервью Михаила Ходорковского, прозвучавшим накануне в эфире «Эха Москвы».

При этом Песков оговорился, что сам это интервью не слышал.