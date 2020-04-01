Власти отреагировали на критику, которая разгорелась в связи с появлением приложения «Социальный мониторинг»

Московские власти сегодня отреагировали на критику, которая накануне разгорелась в соцсетях в связи с появлением в магазине Google приложения «Социальный мониторинг». Как заявил в нашем эфире министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, оно предназначено вовсе не для поголовной слежки за пользователями, а для контроля заболевших.

Что касается системы QR-кодов, с помощью которых предполагается контролировать всех москвичей, то по словам Лысенко, она готова и будет введена, как только поступит распоряжение правительства.

Опасным является то, что система слежки за гражданами останется навсегда, сказал в эфире телеканала РЕН-ТВ Гендиректор компании Ангара Технолоджис Групп Сергей Шестобитов.

В Татарстане ввели спецпропуска для передвижения по городу в условиях карантина. Как рассказала пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, контроль осуществляется через смс.

Правительство Татарстана утвердило также форму справки, которую работодатель может выдать сотрудникам, чтобы они могли следовать к месту работы.