Песков: Президент и все, кто участвовал с ним в визите в Коммунарку, ежедневно тестируются на коронавиру

Все участники, сопровождавшие президента России во время визита в инфекционную больницу в Коммунарку, ежедневно сдают тесты на коронавирус и соблюдают все меры предосторожности. Сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», добавил, что они все «максимально стараются» работать дистанционно, включая и главу государства.

«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, максимально стараемся делать дистанционно все. Президент предпочитает в эти дни (карантина) делать также все дистанционно, онлайн», — отметил Д.Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин при этом использует защищенные каналы связи. «Так же для этих конференций использовать защищенные каналы. Такие технические и технологические возможности есть», — отметил он.

«Все видели, как президент удаленно участвует в саммите «двадцатки», и сейчас эти дни этот удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — сказал пресс-секретарь.

При этом Дмитрий Песков добавил, что сам он общается с журналистами дистанционно из офиса.