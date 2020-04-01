Минздрав Белоруссии сообщил о второй смерти пациента с диагностированным коронавирусом. Отмечается, что это человек в возрасте, с хроническими заболеваниями.

О первой смерти инфицированного рассказал Александр Лукашенко, он отметил, что у заболевшего был серьезно ослаблен иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии зафиксировано более 160 случаев заражения.

Газета «Коммерсантъ» утверждает, что Минск направил в Москву официальный запрос с просьбой выделить медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты.