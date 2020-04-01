В США вылетел самолет российских ВКС с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом

Договоренность о поставке была достигнута в в ходе телефонного разговора российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

На борту самолета Ан-124 Руслан, отправившегося в Штаты – защитные маски и медицинское оборудование. Об этом сообщили в Минобороны. Агентство «Интерфакс» передает со ссылкой на мониторинг западных авиационных ресурсов, что самолет совершил промежуточную посадку в Ирландии. Когда именно он прибудет в США, пока что не уточняется. В самом Белом доме, передает телеканал CNN, намерены немедленно использовать медицинские принадлежности. В то же время высокопоставленный чиновник американской администрации пояснил, что и сам Вашингтон помогает ряду стран в борьбе с коронавирусом.

Среди всех стран мира в США самая тяжелая ситуация с новой формой болезни. В частности, там сохраняется самый быстрый прирост новых случаев в мире. По последним данным, в Штатах уже около 190 тысяч зараженных – больше всех на планете и почти в 2,5 раза больше, чем в Китае, откуда коронавирус стал распространяться по миру. Число смертей в стране приближается к 4 тысячам, а за последние сутки умерли 830 человек, и это тоже национальный рекорд.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что США почти исчерпали свой запас защитных средств.