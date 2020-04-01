В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа. Таблица, появившаяся в одной из местных вайбер-групп называется «Список лиц, поставленных на сторожевой контроль как возможных носителей коронавируса». В таблице содержатся имена, фамилии, даты рождения и адреса жителей города, которые недавно приехали из-за границы.

В региональном Минздраве сообщили, что их ведомство подобные списки не составляло, однако выясняют их происхождение. Возможность утечки данных — один из главных пунктов, по которым эксперты критикуют государственные органы, вводящие электронные способы слежения и учета граждан в связи с коронавирусом.