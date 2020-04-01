Роспотребнадзор обязал регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса всех вернувшихся в страну с ОРВИ

Роспотребнадзор обязал регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, граждане будут заполнять специальные анкеты еще до того, как пройдут таможенный пункт.

Накануне сначала Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект, серьезно ужесточающий наказание за нарушение карантина, а уже спустя несколько часов соответствующий закон утвердили и в Софеде.