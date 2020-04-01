Председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал депутатам провести грядущие короткие отпуска в самоизоляции. По словам спикера, современные технологии позволят им полноценно работать над законами и общаться с избирателями из дома.
2020-04-01T12:30:00+03:00
2020-04-01T12:34:23+03:00
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12:30, 01 апреля 2020
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