Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного в медицинской маске, который накануне вечером открыл стрельбу в поселке Коммунарка в Новой Москве.
Огнестрельное ранение получил один человек, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сотрудники МВД ищут неизвестного в медицинской маске, который накануне открыл стрельбу в поселке Коммунарка
Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного в медицинской маске, который накануне вечером открыл стрельбу в поселке Коммунарка в Новой Москве.