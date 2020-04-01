Сотрудники МВД ищут неизвестного в медицинской маске, который накануне открыл стрельбу в поселке Коммунарка

Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного в медицинской маске, который накануне вечером открыл стрельбу в поселке Коммунарка в Новой Москве.

Огнестрельное ранение получил один человек, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.