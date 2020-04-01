Власти Москвы утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба мэра. Документ расширяет доступ малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий, что позволит им снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.