Власти Москвы утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба мэра. Документ расширяет доступ малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий, что позволит им снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
2020-04-01T12:30:00+03:00
2020-04-01T12:32:42+03:00
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12:30, 01 апреля 2020
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