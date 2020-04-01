Граждане, которые прибыли в Россию и ушли на карантин, должны будут вести журнал на портале Госуслуги. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

По его словам, такие граждане должны будут подтверждать свое нахождение дома.