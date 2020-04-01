В России за минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Традиционно большинство из них в Москве — 267.

Неожиданно в число лидеров буквально ворвалась республика Коми – там за сутки отмечено 32 новых случая – это больше чем в Санкт-Петербурге или Московской области.

По данным на вчерашний день, в Коми было всего 22 случая, и теперь регион вышел на четвертое место по общему числу заболевших после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.