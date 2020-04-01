Полиция Москвы начала предупреждать горожан о необходимости соблюдения режима изоляции из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что за его несоблюдение граждан будут штрафовать.

Сотрудники полиции начали останавливать москвичей, которые находятся на улице, спрашивать, куда именно они идут, и напоминать им о режиме изоляции. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что в пресс-службе главка МВД не смогли прокомментировать работу полицейских. Особый режим для горожан действует с 30 марта, но до этого о массовом контроле за его соблюдением со стороны полиции не сообщалось.

В соответствии с этими правилами, которые власти называют «режимом самоизоляции», граждане могут покидать свои дома лишь в ограниченных случаях. К их числу относится обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, а также посещение ближайшего работающего магазина или аптеки. Кроме того, исключение сделано и для выгула домашних животных.

Накануне в Мосгордуму был внесен законопроект о санкциях за нарушение режима изоляции – жителей столицы предлагают штрафовать на 4-5 тысяч рублей.

Ранее Госдума также приняла пакет законопроектов, вводящих уголовное наказание за нарушение карантина. Оно будет применяться в случае распространения заболевания или смерти людей.