В России за минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее число заболевших – уже чуть менее 2800 человек.

Прирост заболеваемости по стране несколько уменьшился: накануне Оперативный штаб сообщал о 500 новых случаев коронавируса. Лидером остается Москва. Правда, по сравнению со вчерашними сведениями, непосредственно в столице прирост также уменьшился: плюс 267 заболевших коронавирусом вместо почти 400 днем ранее. При этом чуть менее половины новых зараженных моложе 45 лет. Общее же число в Москве выросло до 1880 человек.

Резкое увеличение количества заболевших коронавирусом за сутки произошло в республике Коми: более чем в 2 раза. По последним данным, там 32 новых случая, а всего – 54. Еще 27 заболевших – в Санкт-Петербурге: их число перевалило, таким образом, за сотню.

За последние сутки, добавили в Оперативном штабе, от коронавируса скончались семь человек, общее число погибших с начала пандемии теперь составляет 24. Выписаны же были еще 69 человек: таким образом, излечились от вируса 190 заболевших.

Случаи заражения коронавирусом, по официальным данным, пока что не выявлены в десяти российских регионах.