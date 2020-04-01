На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан по недопущению завоза коронавируса. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно его распоряжению, карантин в Крыму вводится в ночь на 2-е апреля.
2020-04-01T11:30:00+03:00
2020-04-01T11:34:03+03:00
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11:30, 01 апреля 2020
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