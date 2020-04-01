Мосгордума рассмотрит сегодня законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции. Разработчики документа утверждают, что ряд жителей города не соблюдают введенный режим.

За первое нарушение в случае, если оно не является уголовно наказуемым, предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, а за повторное — на 5 тысяч. Такой же штраф могут обязать заплатить за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля. Машину при этом могут задержать и отвезти на специальную стоянку. Законопроект предусматривает фиксацию камерами городской системы видеонаблюдения фактов нарушения. В этом случае постановление о вынесении наказания могут принять «без участия человека, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». В документе прописаны штрафы для юридических лиц в размере 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — максимально 500 тысяч за неисполнение указаний городских властей о временной приостановке мероприятий с участием людей.

Инициатором законопроекта выступил депутат-единоросс Кирилл Щитов.