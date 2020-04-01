Полиция Москвы начала предупреждать граждан на улице о соблюдении режима изоляции из-за коронавируса

Полиция Москвы начала предупреждать граждан, которых она встречает на улице, о соблюдении режима изоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. По его словам, сотрудники интересуются у прохожих, куда именно они идут, а также напоминают о введенных ограничениях.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МВД по Москве агентству ТАСС не смогли прокомментировать работу полицейских.