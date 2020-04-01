За минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит оперативный штаб. Днем ранее суточный прирост составлял 500 заболевших.

За прошедшие сутки в России скончались 7 пациентов с положительным тестом на коронавирус и всего зафиксировано 24 летальных случая.

На Москву по-прежнему приходится больше половины всех новых случаев заболевания — оно увеличилось на 267 и превысило 1800.

Более 40% из выявленных за сутки пациентов – люди в возрасте от 18 до 40 лет.