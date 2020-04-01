Режим карантина и самоизоляции введен в ряде российских регионов. Он предусматривает ограничение передвижения по городу.

В Крыму введут карантин в ночь на 2 апреля. Он предусматривает досмотр автомобилей всех, кто приезжает в регион. На Крымском мосту будет выставлен блокпост. В свою очередь в Челябинской области власти запретили людям покидать свои дома и обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. Разрешено только дойти до ближайшего магазина или аптеки, вынести мусор и погулять с домашним животным не далее, чем в 100 метрах от дома. Аналогичный режим самоизоляции начал действовать в Ленинградской области и еще 37 регионах. Карантин ввел сегодня для жителей Краснодарского края, он будет действовать минимум до 5 апреля, а дальше может быть продлен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, все субъекты Южного федерального округа объявили режим обязательной самоизоляции.

В общей сложности две трети российских регионов ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса.