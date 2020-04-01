За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах

За минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, всего заболевших в стране 2777.

Новые заболевшие выявлены в 35 регионах. За сутки в России скончались семь пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего уже 24 летальных случая.

Что касается Москвы, то здесь число случаев заражения выросло на 267 и превысило 1800.

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 115 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек, с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирус», полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — отметила вице-мэр.

Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.