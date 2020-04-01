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10:30, 01 апреля 2020

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве в поселке Коммунарка

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве в поселке Коммунарка. Один человек пострадал – его госпитализировали.
Стрелявшего ищут, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.



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