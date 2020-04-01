Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве в поселке Коммунарка. Один человек пострадал – его госпитализировали.

Стрелявшего ищут, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.