Роспотребнадзор предписал гражданам соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. Единственное исключение – поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

Регионам Роспотребнадзор предписал обеспечить ограничительные меры, в том числе, режим изоляции. Изолировать также сроком на 14 дней поручено всех, кто прибывает в Россию.