Накануне оно появилось в магазине приложений Google Play и вызвало широкий резонанс в соцсетях.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пообещал, что данные пользователей в этом приложении за рубеж отправляться не будут — накануне эксперты по безопасности, проанализировавшие приложение, предположили, что данные в незашифрованном виде будут передаваться на серверы в Эстонии и Германии.
Столичные власти заявляют, что готовили приложение «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом
Накануне оно появилось в магазине приложений Google Play и вызвало широкий резонанс в соцсетях.