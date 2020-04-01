Столичные власти заявляют, что готовили приложение «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом

Накануне оно появилось в магазине приложений Google Play и вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пообещал, что данные пользователей в этом приложении за рубеж отправляться не будут — накануне эксперты по безопасности, проанализировавшие приложение, предположили, что данные в незашифрованном виде будут передаваться на серверы в Эстонии и Германии.