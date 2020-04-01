QR-коды для контроля за соблюдением режима изоляции начнут использовать после соответствующего указа мэрии

QR-коды для контроля за соблюдением режима изоляции начнут использовать, как только будут подписаны соответствующие документы. Это подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«QR коды заработают, когда будет подписан соответствующий акт правительства Москвы. Но технически мы готовы для начала запуска. Зарегистрироваться можно на портале (мэра Москвы), человек получает код, который можно оставить на экране телефона, либо он его может распечатать, получив его через электронную почту. Для тех, у кого нет технической возможности в домашних условиях получить этот код, будет создан колл-центр, который поможет», — рассказал он.

По словам Э.Лысенко, более подробная информация о том, кто именно должен будет получить QR коды и в каких ситуациях, также будет прописано в соответствующем указе.

«Информация, полученная с QR кода, будет регламентирована в соответствующим порядке, и проверять наличие кода будут уполномоченные организации. Если такой порядок с обязательным предоставлением кода на улице будет введен, то гражданин будет обязан его показать», — пояснил глава департамента.

Режим обязательной самоизоляции действует в городе с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае необходимости.