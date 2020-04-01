В России сегодня официально начался весенний призыв, но призывные комиссии не работают из-за коронавируса

Фактически процесс набора в армию начнется не раньше мая.

Из-за коронавируса министр обороны Сергей Шойгу фактически отложил начало весеннего призыва – к местам службы новобранцы отправятся не раньше 20 мая. Об этом пишет газета вооруженных сил «Красная звезда», не уточняя, когда начнут работать призывные комиссии.

Призыв был остановлен, в частности, в Петербурге – военный комиссар Сергей Качковский подчеркнул, что как минимум до 6 апреля призывников не вызывают в военкоматы. Такая же ситуация, по данным «Новой газеты», сложилась и в Москве.

На сборные пункты призывников будут перевозить на автотранспорте, прошедшем специальную дезинфекционную обработку. Кроме того, по словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, после прибытия в части новобранцы в течение двух недель будут находиться на карантине. По официальным данным, пока среди военнослужащих случаев заражения коронавирусом отмечено не было.

В ходе весеннего призыва на службу планируется отправить 135 тысяч человек.