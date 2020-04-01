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10:00, 01 апреля 2020

Роспотребнадзор предписал регионам ввести меры против распространения коронавируса

Они подразумевают социальное дистанцирование и проверку всех, кто приехал из других стран.

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала распоряжение, согласно которому губернаторам рекомендуется организовать медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию из-за границы, а также ввести для них режим изоляции на две недели. При этом перевозить этих людей должны таким образом, чтобы не было риска заражения новою болезнью для окружающих. Как именно это нужно сделать – не уточняется.

Еще одно распоряжение главврача адресовано всем гражданам. Там сказано, что россияне сейчас должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, даже если находятся в общественном транспорте.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили, что ограничительные меры, связанные с изоляцией и карантином для многих могут стать причиной депрессии, и как следствие алкоголизма или суицидального поведения. В этих условиях необходимо соблюдать здоровый режим сна, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. В рекомендациях сказано, что если человек испытывает чувство грусти, страха или замешательства, то нужно попробовать поговорить с близкими и родственниками. Отдельно в рекомендациях сказано, что если новости о пандемии вызывают у людей чувство тревоги, то лучше уделять им меньше времени.

Также согласно новым распоряжениям, региональные власти должны следить, чтобы персонал в общественном транспорте носил маски или респираторы.



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