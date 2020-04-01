Приложение «Социальный мониторинг» предназначено не для того, чтобы отслеживать передвижения всех граждан

Приложение «Социальный мониторинг», которое накануне вечером появилось в магазине приложений Google Play и вызвало широкий резонанс в соцсетях, предназначено не для того, чтобы отслеживать передвижения всех граждан. Об этом в нашем эфире рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, приложение появилось для того, чтобы получить отклик профессионального сообщества.

Лысенко добавил, что приложение создано для платформы Android и если у кого-то из больных такого телефона не будет, ему выдадут на время карантина аппарат с предустановленными приложением.