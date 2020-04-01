В России сегодня начинается весенний призыв в армию

Ранее соответствующий указ подписал Владимир Путин. Многие призывали отложить зачисление срочников в ряды Вооруженных сил из-за ситуации с коронавирусом.

Впрочем, как пишет газета «Красная звезда», пандемия все же внесла свои коррективы: в частности, министр обороны принял решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.

О том, когда начнут работать призывные комиссии, не уточняется. В Санкт-Петербурге, например, местный военком объявил, что призыв в армию приостановлен.