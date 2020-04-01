Мэрия Москвы тестирует приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом и заявляет, что оно не будет использоваться для контроля всех горожан. Об этом в нашем эфире заявил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам, приложение, появление которого вызвало вчера широки резонанс в соцсетях, будет запущено после принятия соответствующего постановления мэра столицы.

Что касается остальных граждан, то их передвижения, по словам Лысенко, планируется контролировать с помощью QR–кодов, и на этот счет также выйдет постановление мэрии.