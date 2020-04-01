Япония остается на грани ведения ЧП из-за повышения уровня распространения коронавирусной инфекции

С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского Кабинета министров Есихидэ Суга. При этом премьер-министр страны Синдзо Абэ отверг вероятность закрытия городов в стране.

На сегодняшний день в Японии чуть менее трех тысяч выявленных заражений с учетом тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess