Под Петербургом из-за коронавируса закрылись табачные заводы, которые обеспечивали сигаретами всю страну. Об этом пишет издание Фонтанка.

Остановка производства может привести к дефициту сигарет в России, — говорят в табачной компании.

Пока речь идет о возвращении рабочих на конвейеры 4 апреля, но судя по эпидемиологической ситуации в стране, эту меру могут продлить, — отмечает Фонтанка.