Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание с членами правительства

По данным пресс-службы Кремля главной темой станет ход весенних полевых сельскохозяйственных работ с учетом кризисных обстоятельств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что заседание будет транслироваться в прямом телеэфире.

Таким образом, судя по всему, Владимир Путин не собирается уходить на карантин после того, как у главврача больницы в Коммунарке, которую посещал Путин, был выявлен положительный тест на коронавирус.