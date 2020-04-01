Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию всех прибывших в РФ сроком на 14 дней со дня прибытия.
Роспотребнадзор также поручил регионам обязательно тестировать на COVID-19 вернувшихся с признаками респираторных заболеваний.
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Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию всех прибывших в РФ сроком на 14 дней со дня прибытия.
Роспотребнадзор также поручил регионам обязательно тестировать на COVID-19 вернувшихся с признаками респираторных заболеваний.
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…
Неосторожные высказывания как диагностика интеллекта Некий литератор высказался, что пресловутый вирус – наказание тем странам и обществам, где были легализованы однополые браки. И представители той части общественности, которая всюду ищет смысл, ищет его даже там, где смысл не предполагается…