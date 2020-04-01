В столице США в связи с пандемией коронавируса действует режим принудительной социальной изоляции граждан

В столице США в связи с пандемией коронавируса с сегодняшнего дня действует режим принудительной социальной изоляции граждан. Вашингтон принял эти меры после того, как их ввели больше половины американских штатов.

О введении режима «оставаться по домам» -формы принудительной социальной изоляции граждан, когда выходить можно только по первой необходимости, мэр Вашингтона Мюриель Баузер объявила в понедельник — вслед за штатами Мэриленд и Вирджиния, которые окружают американскую столицу. Все рестораны в Вашингтоне закрылись по приказу властей еще две недели назад. Неделю назад мэрия обязала все компании, не работающие в сфере жизнеобеспечния, закрыться, а граждан попросили соблюдать социальную дистанцию и изоляцию. К тому моменту деловой центр города уже полностью опустел, так как всех перевели на удаленную работу. Теперь жители Округа Колумбия обязаны соблюдать социальную изоляцию — им разрешено покидать дома для похода в магазин, в аптеку, к врачу, для посещения родственников, выгула домашних животных и прогулок и спортивных занятий на свежем воздухе — при условии, что совершаются они исключительно в компании членов домохозяйств. Также можно свободно передвигаться на машине — дороги остаются открытыми в Вашингтоне, Мэриленде и Вирджинии. При этом власти столицы закрыли все спортивные площадки, спортивные центры и парки. В отличие от европейских стран, никаких разрешений для выхода на улицу предъявлять не требуется, но за нарушение режима предусмотрены штрафы.

Принудительная социальная изоляция в Вашингтоне введена до 24 апреля. В соседней Вирджинии — до 10 июня. На сегодняшний день 250 миллионов американцев в 30-ти штатах находятся в подобном режиме.