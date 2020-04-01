Z Архив новостей новости
5 4 6 1884
09:00, 01 апреля 2020

В столице США в связи с пандемией коронавируса действует режим принудительной социальной изоляции граждан

В столице США в связи с пандемией коронавируса с сегодняшнего дня действует режим принудительной социальной изоляции граждан. Вашингтон принял эти меры после того, как их ввели больше половины американских штатов.

О введении режима «оставаться по домам» -формы принудительной социальной изоляции граждан, когда выходить можно только по первой необходимости, мэр Вашингтона Мюриель Баузер объявила в понедельник — вслед за штатами Мэриленд и Вирджиния, которые окружают американскую столицу. Все рестораны в Вашингтоне закрылись по приказу властей еще две недели назад. Неделю назад мэрия обязала все компании, не работающие в сфере жизнеобеспечния, закрыться, а граждан попросили соблюдать социальную дистанцию и изоляцию. К тому моменту деловой центр города уже полностью опустел, так как всех перевели на удаленную работу. Теперь жители Округа Колумбия обязаны соблюдать социальную изоляцию — им разрешено покидать дома для похода в магазин, в аптеку, к врачу, для посещения родственников, выгула домашних животных и прогулок и спортивных занятий на свежем воздухе — при условии, что совершаются они исключительно в компании членов домохозяйств. Также можно свободно передвигаться на машине — дороги остаются открытыми в Вашингтоне, Мэриленде и Вирджинии. При этом власти столицы закрыли все спортивные площадки, спортивные центры и парки. В отличие от европейских стран, никаких разрешений для выхода на улицу предъявлять не требуется, но за нарушение режима предусмотрены штрафы.

Принудительная социальная изоляция в Вашингтоне введена до 24 апреля. В соседней Вирджинии — до 10 июня. На сегодняшний день 250 миллионов американцев в 30-ти штатах находятся в подобном режиме.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Интерфакс: С главврачом Проценко контактировал весь медперсонал больницы в Коммунарке Диагноз коронавирус подтвердили у главного врача инфекционной больницы московской Коммунарки…

5 84 6 35830
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Какое же полезное это время — карантин Не понимаю, жалующуюся на «скуку взаперти» молодёжь. Наверное, после длительного периода отсутствия контроля родителей, нагулявшись к своим 22 годам, пришла к выводу, что человек я домашний…

5 146 6 25650 31.03
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 59 6 10711 29.03
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 112 6 21949 30.03
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 53 6 11067 27.03
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса…

5 78 6 16307 30.03
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Итоги Вопрос о бойкоте и об участии в этом голосовании решается не конкретными политическими, правовыми и моральными аргументами и не арифметикой вероятных (прогнозируемых) результатов голосования, а общим мировоззрением…

5 50 6 10805 26.03
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Владимир Познер: Коронавирус – это не выдумка политиков, от него им нет выгоды – только убытки Сомнения в угрозе пандемии могут быть смертельно опасны…

5 76 6 16530 26.03
Блоги

Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка, написали открытое письмо на имя президента «Находясь в сильном очаге заражения вируса COVID-19, мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты. Обращаемся к вам с просьбой в кратчайшие часы решить эту проблему»...

5 306 6 74876 31.03
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталинизмом Россия тоже переболела, но антитела не выработались… Беда России не в том, что она болеет сейчас путинизмом и всеми сопутствующими заболеваниями. Беда будет, если эти антитела не выработаются в самой России, если урок будет извлечен всеми, кроме нас…

5 125 6 30336 31.03
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как победить эпидемию и кризис Как победить эпидемию и кризис Это все может быть надолго — как минимум до лета. Для успешности любых мер самоизоляции и карантина требуется сознательное участия граждан и лидерство от властей и представителей общественности…

5 215 6 54450 31.03
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…

5 90 6 23583 31.03
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Неосторожные высказывания как диагностика интеллекта Некий литератор высказался, что пресловутый вирус – наказание тем странам и обществам, где были легализованы однополые браки. И представители той части общественности, которая всюду ищет смысл, ищет его даже там, где смысл не предполагается…

5 73 6 19048 31.03
Блоги

+ На политика Алексея Навального напали в центре Москвы На политика Алексея Навального напали в центре Москвы Трое неизвестных на Новом Арбате обсыпали его мукой и облили чем-то похожим на прокисшее молоко…

5 104 6 28710 25.03
8читать ;смотреть
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 70 6 19350 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Лучше сдохнуть И надеяться в России можно только на себя…

5 20 6 5640 28.03

Популярное за неделю

Новости

Интерфакс: С главврачом Проценко контактировал весь медперсонал больницы в Коммунарке Диагноз коронавирус подтвердили у главного врача инфекционной больницы московской Коммунарки…

5 84 6 40618
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 76 6 182015 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 70 6 19464 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 277 6 966780 26.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 182 6 120705 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8419348
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4428268

Сегодня в эфире