В России может возникнуть дефицит сигарет из-за коронавируса

Это связано с остановкой табачных заводов в Санкт-Петербурге, которые обеспечивали сигаретами всю страну.

Три табачных завода в Петербурге и Ленобласти закрылись на карантин с 30 марта – это произошло после того, как Минпромторг исключил сигареты из списка товаров первой необходимости. Пока предполагается, что рабочие вернутся на конвейеры 4 апреля, но особые меры могут продлить, пишет интернет-издание «Фонтанка». По мнению участников рынка, в таком случае в стране может возникнуть дефицит сигарет. Кроме того, вероятно увеличение доли нелегальной продукции. В свою очередь, государство недополучит налоги на крупные суммы – речь идет примерно о 10 миллиардах рублей в неделю.

Петербургские фабрики производят больше половины всех сигарет в России. Пока табачные компании заверяют, что недельный простой не скажется на наличии их продукции в продаже из-за достаточного количества запасов на складах. Эксперты же не исключают, что дефицит может все равно возникнуть из-за ажиотажного спроса.

Петербургские чиновники комментировать перспективы табачной отрасли отказываются.