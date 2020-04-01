Владимир Путин, судя по всему, не будет уходить на карантин после того, как накануне выяснилось, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым контактировал российский президент, положительный тест на коронавирус.

Во всяком случае, глава государства планирует провести совещание с членами правительства по вопросам агропромышленного комплекса. Пресс-секретарь президента обещал, что встречу будут транслировать в прямом телеэфире.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства не планирует отказываться от рукопожатий со своими собеседниками даже в период эпидемии

Контактировавшая с Денисом Проценко руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер накануне сообщила, что ушла на карантин.

Сам Проценко сообщает, что находится в удовлетворительном состоянии. Он сообщил, что за минувшие сутки из стационара выписаны 35 пациентов, всего там находится более 300 человек, с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 153.