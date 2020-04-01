Дональд Трамп анонсировал трехсторонние переговоры по ценам на нефть

По словам американского лидера, к диалогу между Москвой и Эр-Риядом присоединится Вашингтон.

Сегодня министры энергетики России и США обсудили цены на нефть и договорились о переговорах с участием «большой двадцатки». Ранее глава российского ведомства Александр Новак говорил, что на выход Москвы из соглашения повлияло наращивание Саудовской Аравией добычи нефти.

С сегодняшнего дня ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ снимаются. В начале марта страны-участницы не смогли договориться о продлении сделки после чего цены рухнули почти в два раза.