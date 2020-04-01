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08:00, 01 апреля 2020

Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня

Речь идёт о целом пакете законопроектов, которые инициировал президент.

В этом месяце тем гражданам, которые должны получать пособия или какие-либо льготы, не нужно будет ходить по инстанциям с документами, поскольку новые правила подразумевают автоматическое продление таких привилегий. При этом некоторые выплаты также вырастут. Например, те семьи, которые имеют право на материнский капитал будут получать еще по пять тысяч рублей за каждого ребёнка до трёх лет, а пособие по безработице увеличится с восьми тысяч до двенадцати, то есть до уровня минимального размера оплаты труда.

Также с сегодняшнего дня малый и средний бизнес получает отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. На это же время вступит в силу мораторий на взыскание с таких компаний штрафов и долгов.
Еще в апреле чуть более чем на шесть процентов проиндексируют социальные пенсии. Теперь их получателям будут выплачивать по девять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей.

Помимо прочего, Центробанк с сегодняшнего дня не будет взывать комиссию на переводы через систему быстрых платежей. Теперь дополнительную плату такие транзакции будут взимать только сами банки.



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