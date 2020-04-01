Московская мэрия выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине

При установке оно просит предоставить доступ к целому ряду функций на телефоне, включая звонки.

Приложение под названием «Социальный мониторинг» появилось в магазине Google Play еще 25 марта, но об этом не было известно – лишь накануне на него обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Разработчиком указано учреждение «Информационный город» — организация, подведомственная департаменту информационный технологий. При установке приложение просит доступ к геолокации, камере, памяти, звонкам и показателям датчиков телефона. Кроме того, для регистрации в нем нужно указать номер телефона, а также сфотографироваться. У приложения почти нет никаких функций – с его помощью можно лишь вызвать экстренные службы и посмотреть новости от мэрии, посвященные коронавирусу.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», последний контракт мэрии с «Информационным городом» обошелся в 180 миллионов рублей – речь может идти о стоимости этого приложения. Эксперты оценивают его крайне низко, обращая внимание, что оно отправляет фотографии пользователей на серверы за рубежом.

Ранее сообщалось, что мэрия планирует запустить систему, в которой для любого выхода из дома необходимо получать одноразовый QR-код – он будет действовать как пропуск в условиях карантина.