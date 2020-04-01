Путин проведет совещание с кабмином, несмотря на недавнюю встречу с заболевшим коронавирусом врачом Денисом Проценко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что глава государства регулярно тестируется на болезнь.

Вместе с тем ряд мировых лидеров ранее по разным причинам уже добровольно уходили на карантин.

Одним из первых изолироваться решил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В середине марта стало известно, что у его супруги Софи Грегуар-Трюдо выявили коронавирус. Незадолго до этого она посещала Великобританию. В результате сам Трюдо также решил уйти на двухнедельный карантин: впрочем, тест он сдавать отказался, ссылаясь на отсутствие симптомов.

А вот канцлер Германии Ангела Меркель сделала это уже трижды — и во всех случаях коронавируса у нее не обнаружили. На карантин она ушла полторы недели назад после того, как болезнь нашли у одного из ее лечащих врачей. Страной Меркель управляет из дома.

В домашних условиях находится и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. У него, правда, первого из лидеров стран G20 обнаружился коронавирус, что, по его словам, не мешает продолжать работу. Болезнь выявили и у наследного принца Чарльза, который ушел на карантин в своем доме в Шотландии. В понедельник стало известно, что он излечился.

Собираются ли уходить на карантин контактировавшие с заболевшим главврачом больницы в Коммунарке президент Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, пока что неизвестно.