Ограничения сделки ОПЕК+ официально перестают действовать с сегодняшнего дня

Почти за месяц страны не договорились о её возобновлении. Ни страны самой организации экспортёров нефти, ни государства, которые сотрудничали с ней больше не обязаны каким-либо образом ограничивать свою добычу. Саудовская Аравия ранее обещала этим воспользоваться и повысить её сразу на двадцать шесть процентов, то есть до более двенадцати миллионов баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак также заявлял, что российские компании в ближайшее время нарастят добычу, а в будущем могут поднять этот показатель и до одиннадцати с половиной миллионов баррелей. Он также отмечал, что хотя страны больше и не соблюдают правила картеля, они всё равно будут сверять свои действия с рынком.

Когда Россия в начале недели объявила о решении выйти из сделки ОПЕК+, цены на нефть упали сразу на двадцать четыре процента. С тех пор она несколько раз обновляла исторические минимумы, и в минувший понедельник марка российской нефти Urals упала до двадцати трёх долларов за баррель. В последний раз она столько стоила в 1999-м году.

Ранее британская телерадиокомпания «Би-би-си» сообщала, что Россия вышла из ОПЕК+, поскольку там хотели и далее сокращать добычу нефти, но страна с этим решением была не согласна.