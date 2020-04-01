Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

Принятая правительством мера коснется 4 миллионов человек. Индексация затронет тех, кому не хватило стажа для назначения трудовой пенсии, сирот и инвалидов, уточняет «Московский комсомолец».

Социальные пенсии вырастут на 6 с лишним процента. Это больше уровня инфляции и должно компенсировать индексацию двух прошедших лет. В профильном министерстве рост связали с увеличением прожиточного минимума.

Расходы бюджета на индексацию составят около 22 миллиардов рублей. Повышенные выплаты ждут также военных, участников Великой отечественной войны, блокадников Ленинграда и пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. Пенсии за апрель россиянам начал выплачивать досрочно из-за нерабочей недели, объявленной из-за роста заболеваемости коронавирусом в России.

Индексация пенсий прописана в поправках в конституцию, которые уже подписал президент.