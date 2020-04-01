Руководители европейского футбола обсудят будущее национальных чемпионатов и ближайшие перспективы

Европейская футбольная ассоциация созывает на видеоконференцию генеральных секретарей всех 55 национальных федераций. Две недели назад для оценки создавшейся ситуации были созданы две рабочие группы. Данные, которые они подготовили и предстоит обсудить представителям руководства европейского футбола.

Главные вопрос потенциальный перенос матче. Кроме того, на повестке дня трансферная система и контракты игроков. Из-за пандемии коронавируса эта сфера требует известной коррекции.

Напомним, что сейчас приостановлены все национальные чемпионаты в Европе, в том числе и российское первенство. Играть продолжают только в Белоруссии. Права на трансляции турнира купили более десяти стран.

Чемпионаты Европы 2020 года был перенесен на один год. Решение о том, что будет с национальными первенствами.