Столичный аэропорт «Шереметьево» закрывает еще один пассажирский терминал

Между тем возвращения в Россию за границей дожидаются тысячи соотечественников. После полного прекращения авиасообщения с другими странами из-за коронавируса необходимость в функционировании еще одного терминала отпала. С приемом рейсов из-за рубежа, которыми возвращаются домой россияне, справится терминал F.

В день из-за границы могут прилететь не больше 500 человек. На внутренние рейсы работает терминал B. Регионам разрешили принимать не более 200 пассажиров. Эти нормы, по словам главы Минтранса, позволяют более тщательно оценивать состояние прибывающих.

Процесс возвращения российских туристов затягивается из-за ограничений, которые вводят разные страны. Призывы о помощи и эвакуация звучат от застрявших на курортах Турции, Таиланда, Индии и других государств.

Меньше чем за две недели власти вернули в страну более 150 тысяч человек. Сейчас в одной только Индии может находиться до 10 тысяч россиян.

Закрытие международных рейсов грозит банкротством российских авиакомпаний, предупреждали ранее в Росавиации. По подсчетам регулятора, перевозчики недополучат в этом году 100 миллиардов рублей.