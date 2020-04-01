В России, несмотря на коронавирус и почти две тысячи заболевших, начинается весенний призыв в армию

Пандемия как оказалось призыву не помеха. Правозащитники просили его перенести. Они обращали внимание на опасность как для призывников, так и для военнослужащих и гражданских лиц.

Несмотря на это президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин в начале недели подписал соответствующий указ. В минобороны обещали брать в ряды вооруженных сил со всеми мерами предосторожности.

Всех новобранцев обязались проверить на коронавирус и в случае чего поместить на двухнедельный карантин. Министр обороны Сергей Шойгу вчера распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии, это сообщила газета Красная звезда. Ожидается, что в ходе весенней кампании в армию призовут около 130-ти тысяч человек.

Отметим, что армия является эпидемиологически небезопасным местом массового скопления людей, от спальни до столовой и построений. Весенний призыв продлится до 15 июня.