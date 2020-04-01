На фоне эпидемии коронавируса в России начался весенний призыв в армию

Согласно указу, который на днях подписал президент Владимир Путин, ряды вооруженных сил пополнят 135 тысяч новобранцев. Из-за распространения инфекции, по решению министра обороны, они будут отправляться в войска не раньше 20 мая. Кроме того, чтобы избежать массового скопления людей в военкоматах, там составили графики посещений. Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу говорил, что всех новобранцев по приезду в части поместят на карантин и проверят на коронавирус.
2020-04-01T05:07:00+03:00
2020-04-01T05:09:28+03:00
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05:07, 01 апреля 2020
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