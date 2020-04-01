В онлайн-магазине Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг» от московской мэрии

Оно запрашивает доступ почти ко всем функциям смартфона, при этом отправляя личные данные пользователей на серверы в Эстонии и Германии. Как рассказал сайту «МБХ Медиа» интернет-эксперт Владислав Здольников, эту информацию легко перехватить из-за того, что приложение ее никак не шифрует. Предполагается, что приложение поможет отследить жителей Москвы во время карантина. Функционал программы ограничен – в нем есть кнопка для вызова экстренных служб и раздел «Последние новости», который ведет на портал мэрии, посвященный коронавирусу.
2020-04-01T05:07:00+03:00
2020-04-01T05:09:05+03:00
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05:07, 01 апреля 2020
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