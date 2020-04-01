Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

По подсчетам экспертов Высшей школы экономики это почти 30% всех прошлогодних поступлений. Они отмечают, что ежемесячные страховые выплаты уже начали сокращаться. При этом расходы на пособия по безработице наоборот растут. В дальнейшем параллельно числу сокращенных рабочих мест будет сокращаться и фонд оплаты труда.

На этом фоне в ВШЭ предлагают компенсировать потери за счет средств из Фонда национального благосостояния или средств от выпуска целевых облигаций Минфина. В числе более радикальных вариантов – прямое финансирование расходов на здравоохранение и пенсии из федерального бюджета.