Жертвами пандемии в США могут стать от 100 до 200 тысяч человек

Такой прогноз привела координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Брикс. Она пояснила, что во многом отталкивается от данных, полученных от властей штата Нью-Йорк – на данный момент это один из главных очагов инфекции. По словам координатора, такое число жертв возможно, если американцы будут соблюдать требования властей. Президент Дональд Трамп говорил, что в случае бездействия число жертв могло бы превысить 2 миллиона.
2020-04-01T05:07:00+03:00
2020-04-01T05:08:08+03:00
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05:07, 01 апреля 2020
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